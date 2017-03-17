بعد ضخ أرامكو البترول.. نائب: علاقة السعودية بمصر متينة

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أشاد النائب علاء عبد النبي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باستئناف شركة أرامكو السعودية توريد المنتجات البترولية لمصر.

ووصف الأمر في بيان له، اليوم الجمعة، بالخطوة الجيدة التي تحقق الاستقرار في السوق المصري، كما ثمن قرار السعودية بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والمتمثل في الحج والعمرة المعروف باسم «البصمة» للمصريين العاملين بالمملكة.

وقال إن البعض تكهن بوجود أزمة بين المملكة العربية السعودية ومصر، وهو ما نفته المملكة بقراراتها، وأصابتهم هذه الإجراءات بخيبة أمل وإحباط.

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وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية ستظل قوية ومتينة على كافة المستويات؛ خاصة على المستوى الشعبي، لافتا إلى أن من سيراهن على حدوث توتر أو قطيعة بين البلدين «واهم»، مشددا على أن مصر والسعودية ركزيتا الأمة العربية، ودون التنسيق الدائم بينهما تشهد المنطقة العربية تقلبات كثيرة.

وقبل أن تعلن شركة أرامكو السعودية استئناف توريد البترول لمصر بعد انقطاع دام نحو 5 أشهر، أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان إرسال اتفاقية ترسيم الحدود التي تسلم بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للسعودية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها رغم حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.