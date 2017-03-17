ضياء رشوان: انتخابات «الصحفيين» عُرس كبير

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كتب - أحمد سعيد حسانين وصابر العربي وصلاح لبن

وصل النقيب الأسبق ضياء رشوان، منذ قليل، إلى نقابة الصحفين، التي تجرى فيها انتخابات التجديد النصفي، اليوم الجمعة، على 6 مقاعد للأعضاء ومقعد النقيب، حيث استُقبل رشوان بحفاوة كبيرة من قبل الصحفيين.

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وقال ضياء عقب وصوله، في تصريحات صحفية، إن مشهد الإقبال يمثل عرسًا كبيرًا للجماعة الصحفية، التي احتشدت اليوم لاختيار من يمثلها في المرحلة المقبلة، رافضًا الإفصاح عمن سيصوت له.

يذكر أن "رشوان" أعلن انسحابه من الترشح للانتخابات الحالية، بعدما أكد أنه لن يشارك في حالة استقطاب تشهدها الجماعة الصحفية في وقت هي في حاجة للتلاحم؛ لمواجهة كافة التحديات التي تهدد مستقبل المهنة.