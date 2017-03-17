صور| لجنة الثقافة بالبرلمان ترصد إهمال آثار النوبة في أسوان

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قال النائب يسن عبد الصبور، عضو مجلس النواب بمركز نصر النوبة، إن اصطحب اليوم الجمعة، وفد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس؛ لتفقد الإهمال الذي أصاب عددًا من المواقع والآثار النوبية في الصحراء جنوب أسوان، بمناطق عمدا والسبوع.

وذكر عبد الصوبر، في تصريحات صحفية، أن الوفد، برئاسة النائبة نشوى الديب، وكيل اللجنة، اطلع على حجم الإهمال؛ حيث سيعد تقريرًا شاملًا لعرضه على المجلس، منوهًا بأنه كان قد عرض طلب إحاطة أمام مجلس النواب بشأن الآثار النوبية المهملة، وطالب بوضعها في دائرة اهتمام الدولة ووزارة الآثار؛ بما يسهم في إعادة وضعها ضمن برنامج الخريطة السياحية بأسوان.

ودعا إلى اعادة تمهيد الطرق المؤدية إلى هذه المواقع الأثرية؛ لخلق مسار للزيارة السياحية إليها، مع وضع تشديدات أمنية بمحيط هذه المواقع؛ لحمايتها من أي أعمال سرقة ونهب.