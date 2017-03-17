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انقطاع التيار الكهربي عن قرية بالدقهلية بعد حريق في محول كهرباء (صور)

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مصراوي Masrawy

حريق محول كهرباء (1)حريق محول كهرباء (1)

حريق محول كهرباء (2)حريق محول كهرباء (2)

حريق محول كهرباء (3)حريق محول كهرباء (3)

حريق محول كهرباء (4)حريق محول كهرباء (4)

الدقهلية - رامي محمود:
سيطرت قوات الحماية المدنية في الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، على حريق شب بمحول كهرباء مغذي لقرية "أبيستوا" التابعة لمركز نبروه، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن القرية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من العميد مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، باندلاع حريق في محول كهربائي بقرية أبستو، انتقلت على إثره قوات الحماية المدنية إلى موقعه وتمت السيطرة عليه، وإعادة الخدمة للقرية.

وبينت تحريات المباحث بقيادة الرائد أحمد المهدي، رئيس مباحث مركز نبروة، أن الحريق شب بمحول كهرباء نتيجة للحمولة الزائدة.

حرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيق.

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