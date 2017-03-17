أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الملك سلمان يبحث مع رئيس الوزراء الصيني تعزيز التعاون بين البلدين

Google+ Print
الملك سلمان يبحث مع رئيس الوزراء الصيني تعزيز التعاون بين البلدين الملك سلمان يبحث مع رئيس الوزراء الصيني تعزيز التعاون بين البلدين

مصراوي Masrawy

الملك سلمان بن عبد العزيز

بكين - (أ ش أ)

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، مع كل من رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، وكبير المشرعين تشانغ ده جيانغ، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر المتعمقة حول العلاقة بين الصين والمملكة العربية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ، في تصريح، اليوم الجمعة - إنه تم التوصل إلى لقاء توافقات هامة بين الجانبين.

ونوهت يينغ باللقاء الذي جرى أمس بين الملك سلمان والرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي أكد خلاله الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وخطة ‫المملكة للإصلاح الاقتصادي والتنمية التي أعطتها عنوان "رؤية السعودية 2030".

وقالت إن قادة البلدين شهدا في ختام لقاءهما التوقيع على 14 وثيقة تعاون في مجالات شملت الطاقة النووية والتجارة والمالية والفضاء والتعليم والموارد البشرية، وكذا حضرا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الاستثمار، والتي شملت 35 مشروعا رئيسيا بقيمة إجمالية بلغت 65 مليار دولار أمريكي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية