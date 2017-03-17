الملك سلمان يبحث مع رئيس الوزراء الصيني تعزيز التعاون بين البلدين

بكين - (أ ش أ)

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، مع كل من رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، وكبير المشرعين تشانغ ده جيانغ، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر المتعمقة حول العلاقة بين الصين والمملكة العربية السعودية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ، في تصريح، اليوم الجمعة - إنه تم التوصل إلى لقاء توافقات هامة بين الجانبين.

ونوهت يينغ باللقاء الذي جرى أمس بين الملك سلمان والرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي أكد خلاله الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وخطة ‫المملكة للإصلاح الاقتصادي والتنمية التي أعطتها عنوان "رؤية السعودية 2030".

وقالت إن قادة البلدين شهدا في ختام لقاءهما التوقيع على 14 وثيقة تعاون في مجالات شملت الطاقة النووية والتجارة والمالية والفضاء والتعليم والموارد البشرية، وكذا حضرا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الاستثمار، والتي شملت 35 مشروعا رئيسيا بقيمة إجمالية بلغت 65 مليار دولار أمريكي.