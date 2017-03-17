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الزمالك يكشف عن ميزانيته قبل انعقاد الجمعية العمومية

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الزمالك يكشف عن ميزانيته قبل انعقاد الجمعية العمومية الزمالك يكشف عن ميزانيته قبل انعقاد الجمعية العمومية

التحرير

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كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل ميزانية النادي التي من المقرر أن تتم مناقشتها يومي 30 و31 مارس المقبل، في الجمعية العمومية العادية للقلعة البيضاء.

وأكد التقرير، أن إجمالي مصروفات النشاط الرياضي بلغت 199 مليون و205 آلاف جنيه ، بينما بلغت قيمة إيرادات النشاط الرياضي 124 مليون جنيه و766 ألف جنيه.

وجاءت مصروفات النشاط الاجتماعي بقيمة 4 ملايين و906 آلاف جنيه، بينما إجمالي الإيرادات مبلغ 4 ملايين و400 ألف جنيه، وحقق الزمالك عائد من العضويات الجديدة مبلغ 99 مليون و897 ألف جنيه.

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وحقق الزمالك مبلغ 47 مليون جنيه و536 ألف جنيه من إيجارات المحلات بالنادي، بينما كانت المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 53 مليون و158 ألف جنيه.

ويمتلك نادي الزمالك أصول غير متداولة بقيمة 200 مليون و85 ألف جنيه ، بينما الأصول المتداولة 47 مليون و859 ألف جنيه ليكون إجمالي أصول الزمالك مبلغ 247 مليون و745 ألف جنيه.

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التحرير

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