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مران الأهلي| تدريبات منفردة لـ«مؤمن».. و«حمودي» يعود للمشاركة

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مران الأهلي| تدريبات منفردة لـ«مؤمن».. و«حمودي» يعود للمشاركة مران الأهلي| تدريبات منفردة لـ«مؤمن».. و«حمودي» يعود للمشاركة

التحرير

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أدى مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم، الجمعة، تحت إشراف محمد أبو العلا، أخصائي التأهيل.

ولم يتخلص زكريا حتى الآن من إجهاد العضلة الخلفية؛ مما دعا الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، إلى عدم التسرع للدفع به في التدريبات الجماعية.

واكتفى اللاعب بالجري حول الملعب ثم أداء فقرات بدنية خفيفة.

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وشارك أحمد حمودي، لاعب وسط الفريق، في فقرة بدنية قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الجمعة، تحت إشراف أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال.

واستمرت الفقرة لمدة 15 دقيقة قبل أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية، وفي تقسيمة الكرة.

يذكر أن الأهلي يلتقي مع بيدفيست في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأحد المقبل.

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التحرير

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