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عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة في اعتماد جدول الأعمال

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عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة في اعتماد جدول الأعمال عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة في اعتماد جدول الأعمال

التحرير

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فوضت جمعية الأهلي العمومية، مجلس الإدارة في اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية، التي كان مقررًا عقدها اليوم الجمعة، بعدما لم يكتمل النصاب القانوني.

يذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي الذين لهم حق الحضور 138759 عضوًا، وقام بالتوقيع في الكشف اليوم 4047 عضوًا، فيما صوت 949 عضوًا؛ وكان يلزم لاكتمال الجمعية العمومية تصويت 1012 عضوًا وفقًا للقانون، والذي يمثِّل ربع عدد الأعضاء الموقعين في كشوف الحضور.

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هذا ويعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بمثابة تفويض من أعضاء النادي الأهلي لمجلس الإدارة بسلطات الجمعية العمومية في جدول الأعمال.

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التحرير

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