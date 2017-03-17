«طاهر»: نعتز بأعضاء الجمعية العمومية وملتزمون بلوائح الجهة الإدارية

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة ملتزم بلائحة الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة الخاصة بالجمعيات العمومية، فيما يتعلق بالتصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية اليوم، الجمعة، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على جدول الأعمال.

وأكد أن مجلس الإدارة، أنه كان يتمنى حضورا أكبر من جانب أعضاء الجمعية العمومية؛ لمناقشة جدول الأعمال إلا إنه اضطر للالتزام باللوائح، وعدم مناقشة البنود بشكل رسمي بعد أن أصبح المجلس مفوضًا بالموافقة على جدول الأعمال، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت رغم اكتمال النصاب القانوني لعدد المسجلين بكشف الحضور.

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وشدد طاهر، على اعتزاز مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية للنادي، ورغبة المجلس المستمرة في تقديم أقصى ما لديه لخدمة النادي واستمراره في الريادة.