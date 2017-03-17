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رسميا.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي

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رسميا.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي رسميا.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي

التحرير

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أعلن المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي في يومها الثاني، بعدما وقَّع في كشوف الحضور 4047، بينما حضر للمناقشة 949؛ وكان يلزم لاكتمال الجمعية العمومية تصويت 1012 عضوًا وفقًا للقانون، والذي يمثل ربع عدد الأعضاء الموقعين في كشوف الحضور.

هذا ويعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بمثابة تفويض من أعضاء النادي الأهلي لمجلس الإدارة، بسلطات الجمعية العمومية في اعتماد جدول أعمال الجمعية.

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جدير بالذكر، أن المركز الإعلامي للنادي الأهلي، أرسل بيانًا للصحفيين، يفيد باكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، لكن ممثل مديرية الشباب والرياضة أكد عدم اكتمال النصاب القانوني.

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التحرير

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