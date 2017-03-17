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بالصور.. إقبال مكثف على صناديق الاقتراع في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد أحمد

شهدت لجنة انتخابات التجدد النصفي لنقابة الصحفيين في الإسكندرية، إقبالا مكثفا عصر اليوم الجمعة، وذلك في الساعات الأولى لعملية الاقتراع التي تجرى لاختيار النقيب و6 أعضاء لمجلس النقابة العامة.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية لتأمين العملية الانتخابية من خلال تطويق محيط مبني النقابة، فيما انتشرت الدعاية الانتخابية للمرشحين على سلالم مبنى النقابة وداخل المقر.

كانت بدأت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، في الثانية ظهرا بعد قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بمد التسجيل بكشوف العمومية ساعة كاملة، للمرة الثانية، وذلك بعد وصول عدد المسجلين بالكشوف إلى 1300 صحفي، من أصل 2150 ممن لهم حق التسجيل حتى اكتمل النصاب القانوني2300 شخصا.

وتستقبل نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، جمعيتها العمومية العادية المؤجلة منذ أسبوعين، لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، على مقعد النقيب و6 من الأعضاء.

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