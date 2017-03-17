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العثور على عبوة ناسفة أسفل كوبري بالإسكندرية

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العثور على عبوة ناسفة أسفل كوبري بالإسكندرية العثور على عبوة ناسفة أسفل كوبري بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

العثور على عبوة ناسفة أسفل كوبري - ارشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

تمكن خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، من تفكيك عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعها مجهولين أسفل كوبري العوايد شرقي الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بالعثور على جسم غريب أسفل كوبري منطقة العوايد، انتقلت على إثرها قوة من الشرطة ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ.

وقال العميد فؤاد الغنيمي، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إنه بفحص الجسم تبين أنه عبوة يدوية تحتوى على مواد متفجرة وتم فرض كردون أمنى وتفكيكها.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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