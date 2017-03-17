الصحة: "أكديما" تساهم بـ 100 مليون جنيه لصندوق الدواء المصري

كتب - أحمد جمعة:

حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار وقطاع الأعمال، الجمعية العمومية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، بحضور الدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة وممثلي إدارة مراقبة الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات.

اعتمدت الجمعية العمومية أمس الخميس، ميزانية الشركة لعام 2014 و 2015 ، وأوصت بضرورة الاستثمار في الغرض المنشأ من أجلها الشركة وهو مجال صناعة الأدوية وتوفيرها بالسوق المحلي.

واعتمدت الجمعية العمومية، المساهمة بمبلغ 100 مليون جنيه من ميزانية الشركة لصندوق الدواء المصري والذي يخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة.