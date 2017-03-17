١٠ مشاهد من انتخابات "الصحفيين": دعاية مُبتكرة.. و"صباحي" آخر الموقعين في الكشوف

كتبت - هاجر حسني:

تصوير - محمود بكار:

توافد مئات الصحفيين إلى مقر نقابتهم بوسط القاهرة، اليوم الجمعة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي التي تجري على مقعد النقيب و6 أعضاء بالمجلس.

وبدأ الصحفيون التصويت الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بعد إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات اكتمال النصاب القانوني بحضور ٢١٥١ عضوًا سجلوا أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية.

ويرصد مصراوي أبرز مشاهد انتخابات التجديد النصفي حتى عصر اليوم الجمعة.

- شهد محيط نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت تواجدًا أمنياً مكثفًا قبل فتح باب التسجيل بعمومية نقابة الصحفيين، كما شهد سيولة مرورية.

- بدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات في العاشرة صباحاً استقبال الأعضاء للتسجيل في السرادق المقام أمام النقابة.

- أعلنت اللجنة في الثانية عشر ظهراً مد فترة التصويت حتى الواحدة بعد أن وصل عدد المسجلين إلى ٨٥٠ عضوًا.

- ثم عادت اللجنة وأعلنت مد التسجيل ساعة أخرى بعد أن وصل عدد الأعضاء إلى ١٨٠٠ عضو.

- أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الثانية ظهراً اكتمال النصاب القانون للجمعية العمومية للنصابة بواقع ٢١٥١ عضوًا.

- بدأ أعضاء الجمعية العمومية، التصويت لاختيار مرشحيهم في حوالي الثانية ونصف ظهراً.

- اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ميزانية النقابة لسنة 2016، وقامت بالتصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2016 إلى فبراير 2017.​

- وزعت رابطة أسر الصحفيين المحبوسين بيانًا ناشدت فيه الجماعة الصحفية أن يضعوا ملف الصحفيين المعتقلين في أولويات اهتماماتهم.

- استخدم بعض المرشحين وسائل غريبة للدعاية الانتخابية مثل الطرابيش الحمراء التي يرتديها مؤيدي المرشح، استخدام الكاريكاتير، واستخدام إحدى المرشحات شاشة تليفزيونية في بهو النقابة يبث من خلالها فيديو مصور تتحدث فيه عن أولوياتها، كما امتلئ شارع عبد الخالق ثروت وبهو النقابة بأوراق الدعاية الانتخابية.

- تواجد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في النقابة للمشاركة في الانتخابات، وأغلقت اللجنة باب التسجيل في الكشوف عقب توقيع "صباحي".