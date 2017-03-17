تخفيضات في الأسواق الحرة بمطار القاهرة بمناسبة عيد الأم

كتب - محمد عبيد:

قال أشرف حسن، رئيس قطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران، إن الشركة قررت بمناسبة عيد الأم، تقديم تخفيضات على أشهر الماركات العالمية، فضلا عن تقديم عرض منتجات لأول مرة في صالات الوصول وبنصف ثمن السوق الخارجي بالإضافة إلى عرض بتخفيض 10 دولارات للمشتريات بقيمة 100 دولار.

يأتي ذلك فيما زينت شرطة مصر للطيران فروع الأسواق الحرة بصالة مطار القاهرة الدولي احتفالا بقرب احتفالات عيد الآم وأعياد الربيع.

وكانت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة برئاسة رضا متولي قد أعلنت عن طرح تخفيضات تصل إلى 30% بمناسبة الاحتفال بعيد الأم علي مجموعات من العطور من الماركات العالمية المتنوعة وكذلك علي بعض الأجهزة المنزلية والشوكولاتة بما يتوافق مع جميع الأذواق.​