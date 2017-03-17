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قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 64 سفينة

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قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 64 سفينة قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 64 سفينة

التحرير

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صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة في القناة سجلت اليوم الجمعة، رقما قياسياً بعبور 64 سفينة بحمولات 3.1 مليون طن. 

وأكد مميش، في بيان، أن عدد السفن العابرة من الشمال بلغت 39 سفينة، و25 سفينة من الجنوب، كما كانت أكبر سفينة من الجنوب سفينة الحاويات العملاقة ALDAHNA وترفع علم مالطا قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى المملكة المتحدة بحمولة 200 ألف طن.

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وكانت أكبر سفينة من الشمال سفينة الحاويات السنغافورية الضخمة THALASSA PESTIS قادمة من كولومبو ومتجهة إلى روتردام وحمولتها 153 ألف طن.

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التحرير

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