محافظ كفرالشيخ: 50 ألف مواطن سجلوا في الملتقى التوظيفي

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كتب - عمرو الشامي

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة مستعدة لاستقبال أكثر من 50 ألف مواطن تقدموا عبر مراكز ومدن المحافظة للحصول على فرص عمل بكبرى شركات القطاع الخاص، والتي بلغت 45 شركة في مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية.

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وأضاف "نصر"، في بيان، أن العمل بهذه الشركات يكون طبقا لقانون العمل المصري؛ لضمان حقوق العامل في مرتب لائق وتأمين صحي واجتماعي، وأرباح وعلاوات، وإجازات سنوية، لافتًا إلى أن التقدم لهذه الفرص مستمر حتى يوم الملتقى، وأن غرفة العمليات الرئيسية والإعلام منعقدان بشكل دائم لمتابعة استعدادات الملتقى.

يذكر أن "نصر" دعا إلى ملتقى توظيفي يوم 20 مارس المقبل وصفه بـ"الأكبر والأضخم"؛ لإتاحة أكثر من 11 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة، بمشاركة أكثر من 45 شركة ومصنع.