فيديو| صباحي: سأختار «قلاش» لحفاظه على كرامة الصحفيين

التحرير

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كشف حمدين صباحي، رئيس حزب، والمرشح الرئاسي السابق، أنه سينتخب يحيى قلانش، نقيبًا للصحفيين، وذلك خلال انتخابات التجديد النصفي في النقابة.

وقال "صباحي"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لا بد من التأكيد على حماية الحريات بتشريعات واضحة لصالح النقابة والصحفيين، وتقديم خدمات علاجية وإسكانية للأعضاء، كذلك أجور عادلة، والحماية من الفصل التعسفي.

وأشار إلى أنه يختار من سيدافعون عن حرية الصحفي والنقابة والوطن، متمنيًا أن تجرى انتخابات نزيهة، حصادها يكون تأكيدًا لأهمية وهيبة واحترام حريات الصحفيين في مصر بشكل عام.

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وأكد أنه سيمنح صوته لـ"قلاش"، مشيدًا بدوره في تحمل المسئولية والدفاع عن كرامة الصحفيين والمهنة خلال فترة توليه زمام النقابة.