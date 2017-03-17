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بولندا توفد ممثلين لزيارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مايو المقبل

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بولندا توفد ممثلين لزيارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مايو المقبل بولندا توفد ممثلين لزيارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مايو المقبل

التحرير

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عقد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع جيرزى كوشينسكى نائب وزير التنمية الاقتصادية البولندي، تناولت أهمية توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وكذا الاستفادة من موقع البلدين في فتح منافذ جديدة للمنتجات المصرية في منطقة شرق اوروبا وللمنتجات البولندية بالسوق الإفريقي.

كما بحث "قابيل" خلال زيارته لبولندا مع ألكساندرا جانكوسكا رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية المتميزة البولندية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المنطقة البولندية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخاصة بإنشاء منطقة صناعية بولندية بمنطقة محور قناة السويس.

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و تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة لتنفيذ مذكرة التفاهم، فضلًا عن الاتفاق على إيفاد ممثلين للجانب البولندي لزيارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر مايو المقبل لرؤية موقع المنطقة والتنسيق مع مسئولى الهيئة لبدء التنفيذ الفعلي، فضلاً عنن تحديد نوعية المشروعات التي تناسب المنطقة، وقد شارك في اللقاء أماني عيسوى رئيس الجانب المصري في مجموعة العمل المشكلة في إطار مذكرة التفاهم.

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التحرير

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