يويفا يطرح تذاكر نهائي دوري الأبطال

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بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، طرح تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي سيقام في الثالث من يونيو القادم على ملعب الألفية، في كارديف بويلز، اليوم الجمعة، عبر موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت، وسيستمر حتى ظهر الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري.

وأكد يويفا، أن هناك 41 ألفا و500 تذكرة دخول متاحة للجماهير، منها 18 ألفا لمشجعي كل نادي سيتأهل للنهائي، بينما ستباع الخمسة آلاف و500 بطاقة المتبقية للجمهور العام.

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وستخصص المقاعد الباقية من استاد الألفية ويتسع لـ66 ألف متفرج، لأعضاء اللجنة المنظمة المحلية واليويفا والاتحادات الأوروبية والشركاء التجاريين.

وستتراوح أسعار تذاكر الدخول بين 69 و449 يورو وبينهما بطاقات أخرى متوسطة بسعر 161 و316 يورو، حسبما أفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.