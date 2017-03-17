مدير أتلتيكو مدريد: ليستر من كبار أوروبا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق كليمينتي فيلافيردي، مدير نادي أتلتيكو مدريد، على نتيجة قرعة دور ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، التي أسفرت عن مواجهة "الروخيبلانكوس" أمام ليستر سيتي الإنجليزي، مشيرا إلى أنه لا يقلقه ترتيب المباراتين رغم أن لقاء الذهاب سيقام في "فيسنتي كالديرون".

وأكد "نحن عادة لا نشعر بالقلق بسبب جدول المباريات، لأنه بالتأكيد في هذه الأدوار الإقصائية المباراتان ستختلفان تماما، ما عليك فعله هو أن تعرف كيف تنافس في كل واحدة منهما، لا أرى أهمية للعب أولا على الأرض ثم بالخارج إيابا".

وعن ليستر حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، قال: "في دور المجموعات أثبت أنه فريق يجب أن يؤخذ في الحسبان وستكون مواجهته شديدة الصعوبة، سبق وتواجهنا من قبل، لأننا لعبنا أمامه في كأس اليويفا (المسمى القديم لدوري أوروبا) في التسعينيات، وتجاوزناه وقتها ونأمل أن نسير على نفس الخطى الآن".

شاهد أيضا

وبسؤاله عما إذا كان ليستر الفريق الأضعف في القرعة التي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية، قال فيافيردي وصيف البطولة العام الماضي: "عندما تبلغ ربع النهائي وبين أفضل ثمانية فرق في أوروبا، لا يكون هناك مكان للضعيف، أعتقد أنه يجب احترام الخصوم كثيرا، ليستر وصل لهذا الدور عن جدارة وتجاوز خصما في حجم إشبيلية، بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة".

وتابع: "ما على أتلتيكو أن يفعله هو استغلال الفرص التي ستسنح أمامه، أنا أعتقد أن حظ إشبيلية كان سيئا لأنه كان أفضل في المباراتين ولكن كرة القدم هكذا ونحن لدينا ثقة في أنفسنا، ونتمنى أن نكون قادرين على عدم ارتكاب أخطاء".