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«ميتسوبيشي» تعدل «أوتلاندر» لتواكب التقنيات الحديثة

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أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية، أنها أجرت مجموعة من التعديلات على سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” أوتلاندر، لتصدر بالنسخة "PHEV”.

وبحسب مجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن التعديلات التي أضافتها الشركة شملت مجموعة من التعديلات التقنية المساعدة للسائق في القيادة، إضافة إلى تحسين مستويات البطارية الكهربية للسيارة.

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وقالت ميتسوبيشي إنها دعمت الأنظمة التقنية للسيارة الرياضية، عن طريق مجموعة من البرامج الجديدة، وعلى رأسها تدعيم الاتصال بتطبيق أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وهي المختصة في وضع السيارة تحت سيطرة قائدها من خلال الاتصال بهاتفه الذكي.

وطورت الشركة اليابانية أنظمة المكابح بحيث تمنع الانزلاق أثناء السير فوق الطرق الوعرة، وذلك عن طريق الإمساك بالسيارة الرياضية ومنع انزلاقها فور رفع القدم عن الفرامل، وهي التقنية التي تمنحها القدرة على الانتظار لمدة ثانيتين قبل النزلاق.

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