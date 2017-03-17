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كوبر ينتظر التقرير الطبي للشناوي: «قد يدخل القائمة السوداء»

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كوبر ينتظر التقرير الطبي للشناوي: «قد يدخل القائمة السوداء» كوبر ينتظر التقرير الطبي للشناوي: «قد يدخل القائمة السوداء»

التحرير

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أكد مصدر بجهاز منتخب ، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، ينتظر التقرير الطبي لإصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك، لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمعسكر الفريق القومي المقبل من عدمه.

وقال المصدر في تصريحات لـ"التحرير"، إنه حال ثبوت تهرب الشناوي من المباراة، فإن كوبر هدد بتجميد وجود اللاعب مع الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، ان كوبر لم يحسم مصير باسم مرسي مهاجم الزمالك بالانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل من عدمه.

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واستفسر الجهاز المعاون من كوبر عن مصير باسم مرسي، فرد عليهم قائلًا: "مش لمّا يلعب الأول؟!".

واستقر جهاز المنتخب على ضم عمرو جمال لاعب الأهلي، ومحمود كهربا لاعب اتحاد جدة كرأسي حربة، على أن يحسم الثالث خلال أيام.

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التحرير

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