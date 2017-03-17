وزير الرياضة: إلى من يتحدثون عن الفزاعة «تحيا مصر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هنأ خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، النادى المصري البورسعيدي، باعتماد فوزه على فريق ديجوليبا المالى، وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وقال وزير الشباب والرياضة عبر حسابه "مبروك للنادى المصرى اعتماد فوزه على فريق ديجوليبا المالى فى الكونفيدرالية الإفريقية ..إلى من يتحدثون عن الفزاعة !! ... تحيا مصر".

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن المصري كان من المقرر أن يلتقي ديجوليبا غدا السبت، على ستاد الإسماعيلية في إياب دور الـ32، بعد أن خسر ذهابًا (2-0)، ولكن تم اقصاء الفريق المالى، بسبب توقف النشاط الرياضى في دولته من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا".