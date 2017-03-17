أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وزير الرياضة: إلى من يتحدثون عن الفزاعة «تحيا مصر»

Google+ Print
وزير الرياضة: إلى من يتحدثون عن الفزاعة «تحيا مصر» وزير الرياضة: إلى من يتحدثون عن الفزاعة «تحيا مصر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هنأ خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، النادى المصري البورسعيدي، باعتماد فوزه على فريق ديجوليبا المالى، وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وقال وزير الشباب والرياضة عبر حسابه "مبروك للنادى المصرى اعتماد فوزه على فريق ديجوليبا المالى فى الكونفيدرالية الإفريقية ..إلى من يتحدثون عن الفزاعة !! ... تحيا ".

شاهد أيضا

خالد عبد العزيز

الجدير بالذكر أن المصري كان  من المقرر أن يلتقي ديجوليبا غدا السبت، على الإسماعيلية في إياب دور الـ32، بعد أن خسر ذهابًا (2-0)، ولكن تم اقصاء الفريق المالى، بسبب توقف النشاط الرياضى في دولته من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر