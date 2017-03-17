تويوتا تقدم «كامري» بثوب جديد في 2017

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تضع شركة تويوتا اليابانية العملاقة اللمسات الأخيرة على الإصدار الجديد من سيارتها كامري، والتي تنوي طرحها بشكل مغاير في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب موقع "ريتش موند"، فإن الشركة اليابانية، أضافت العديد من اللمسات التقنية على مستوى الشكل والأداء الفني للسيارة السيدان الشهيرة، لتظهر بثوب جديد كليًا خلال عام 2017.

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وأضافت الشركة اليابانية مجموعة من العتديلات على مستوى الشكل والهيكل الخارجي، بالإضافة إلى تقنيات فنية مساعدة على مستوى القيادة والقجرات الفنية لأداء المحرك، بما يضمن أداء أفضل من الإصدارات السابقة للسيارة السيدان الشهيرة.

وتصدر السيارة بنسختها في 2017 بمحركين، يعملان بالنزين، كما زودت أحدهما بتقنيات الهجين، والتي تساعده على العمل بالكهرباء دون حاجة للوقود المحروق.

