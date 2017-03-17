أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«تتحدث مع بعضها».. كاديلاك تصدر تقنية جديدة في سيارتها CTS 2017

Google+ Print
«تتحدث مع بعضها».. كاديلاك تصدر تقنية جديدة في سيارتها CTS 2017 «تتحدث مع بعضها».. كاديلاك تصدر تقنية جديدة في سيارتها CTS 2017

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استحدثت شركة كاديلاك الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة السيارات الفاخرة، تقنية جديدة تتيح لبعض إصداراتها التحدث مع السيارات الأخرى أثناء السير.

وبحسب موقع "وايرد"، فإن الشركة الأمريكية ابتكرت في سيارتها CTS 2017 ميزة تقنية جديدة تساعدها على تبادل المعلومات والحديث مع بعض الإصدارات الحديثة من السيارات، ومن ثم معرفة بعض الأمور المتعلقة بالجو ودرجات الحرارة.

شاهد أيضا

وتتيح التقنية الحديثة للسيارة طلب المساعدة والاستغاثة في حالات الخطر أثناء القيادة، والاتصال مباشرة مع الشرطة والجهات المعنية بسلامة الطرق لطلب النجدة في حالات الخطورة.

وتستطيع التقنية التجريبية الجديدة تقديم العون والمساعدة للسيارات الأخرى في الطريق، كما لديها القدرة على إجراء اتصال ناجح بالمركبات المرافقة لها بالطريق وتحذيرها من بعض الأمور الخطيرة كعقبات الطريق وغيرها من الأمور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016