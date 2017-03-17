«تتحدث مع بعضها».. كاديلاك تصدر تقنية جديدة في سيارتها CTS 2017

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استحدثت شركة كاديلاك الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة السيارات الفاخرة، تقنية جديدة تتيح لبعض إصداراتها التحدث مع السيارات الأخرى أثناء السير.

وبحسب موقع "وايرد"، فإن الشركة الأمريكية ابتكرت في سيارتها CTS 2017 ميزة تقنية جديدة تساعدها على تبادل المعلومات والحديث مع بعض الإصدارات الحديثة من السيارات، ومن ثم معرفة بعض الأمور المتعلقة بالجو ودرجات الحرارة.

شاهد أيضا

وتتيح التقنية الحديثة للسيارة طلب المساعدة والاستغاثة في حالات الخطر أثناء القيادة، والاتصال مباشرة مع الشرطة والجهات المعنية بسلامة الطرق لطلب النجدة في حالات الخطورة.

وتستطيع التقنية التجريبية الجديدة تقديم العون والمساعدة للسيارات الأخرى في الطريق، كما لديها القدرة على إجراء اتصال ناجح بالمركبات المرافقة لها بالطريق وتحذيرها من بعض الأمور الخطيرة كعقبات الطريق وغيرها من الأمور.