أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

غدًا.. "المحامين" الفرعية بكفر الشيخ تشارك في الإضراب أمام الجنايات

Google+ Print
غدًا.. "المحامين" الفرعية بكفر الشيخ تشارك في الإضراب أمام الجنايات غدًا.. "المحامين" الفرعية بكفر الشيخ تشارك في الإضراب أمام الجنايات

مصراوي Masrawy

صلاح مقلد عضو النقابة العامة للمحامين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال صلاح مقلد، عضو النقابة العامة للمحامين، عن محكمة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إن نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة أعلنت مشاركتها، غدًا السبت، فى الإضراب العام على مستوى الجمهورية، أمام الجنايات، بعد حبس 7 محامين من المنيا 5 سنوات، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل مرفق العدالة.

وأكد مقلد فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن النقيب العام للمحامين سامح عاشور دعا لعقد اجتماع طارئ شارك فيه أعضاء من النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وصدر قرار الإضراب، مع إحالة أي عضو يخالف هذا القرار لمجلس التأديب، فيما تستمر النقابة في عقد اجتماعات دائمة ليوم 25 مارس المقبل.

وأشار إلى أن مشكلة محامين المنيا، كانت انتهت بحضور النقيب العام سامح عاشور، عندما قرر رئيس محكمة جنايات المنيا، التصالح معهم، وجرى تدوين ذلك في محضر الجلسة، إلى أن النقابة العامة فوجئت بحبس السبعة بالتهم المذكورة، والتنفيذ عليهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية