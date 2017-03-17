غدًا.. "المحامين" الفرعية بكفر الشيخ تشارك في الإضراب أمام الجنايات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال صلاح مقلد، عضو النقابة العامة للمحامين، عن محكمة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إن نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة أعلنت مشاركتها، غدًا السبت، فى الإضراب العام على مستوى الجمهورية، أمام الجنايات، بعد حبس 7 محامين من المنيا 5 سنوات، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل مرفق العدالة.

وأكد مقلد فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن النقيب العام للمحامين سامح عاشور دعا لعقد اجتماع طارئ شارك فيه أعضاء من النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وصدر قرار الإضراب، مع إحالة أي عضو يخالف هذا القرار لمجلس التأديب، فيما تستمر النقابة في عقد اجتماعات دائمة ليوم 25 مارس المقبل.

وأشار إلى أن مشكلة محامين المنيا، كانت انتهت بحضور النقيب العام سامح عاشور، عندما قرر رئيس محكمة جنايات المنيا، التصالح معهم، وجرى تدوين ذلك في محضر الجلسة، إلى أن النقابة العامة فوجئت بحبس السبعة بالتهم المذكورة، والتنفيذ عليهم.