وكيل "محامين أسوان": ملتزمون بالإضراب.. والإيقاف عن العمل عقوبة المخالفين

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت النقابة الفرعية للمحامين بأسوان، التزامها الكامل بالقرار الصادر عن النقابة العامة بالإضراب عن الحضور أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، غدًا السبت.

وقال حمدى الحرزاوي، وكيل نقابة المحامين بأسوان، إن النقابة الفرعية ملتزمة بقرارات النقابة العامة, مطالبًا جموع المحامين بالالتزام بقرار النقابة العام وعدم خرق الإضراب.

وأضاف "الحرزاوي": "أى زميل سيخالف قرار النقابة العامة سيتم وقفه عن العمل وإحالته الى مجلس التأديب"، مناشدًا المحامون المضربون بعدم الاحتكاك بالقضاة أو الموظفين المساعدين وضرورة الالتزام بآداب المهنة.