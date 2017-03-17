أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وكيل "محامين أسوان": ملتزمون بالإضراب.. والإيقاف عن العمل عقوبة المخالفين

Google+ Print
وكيل "محامين أسوان": ملتزمون بالإضراب.. والإيقاف عن العمل عقوبة المخالفين وكيل "محامين أسوان": ملتزمون بالإضراب.. والإيقاف عن العمل عقوبة المخالفين

مصراوي Masrawy

حمدى الحرزاوى

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت النقابة الفرعية للمحامين بأسوان، التزامها الكامل بالقرار الصادر عن النقابة العامة بالإضراب عن الحضور أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، غدًا السبت.

وقال حمدى الحرزاوي، وكيل نقابة المحامين بأسوان، إن النقابة الفرعية ملتزمة بقرارات النقابة العامة, مطالبًا جموع المحامين بالالتزام بقرار النقابة العام وعدم خرق الإضراب.

وأضاف "الحرزاوي": "أى زميل سيخالف قرار النقابة العامة سيتم وقفه عن العمل وإحالته الى مجلس التأديب"، مناشدًا المحامون المضربون بعدم الاحتكاك بالقضاة أو الموظفين المساعدين وضرورة الالتزام بآداب المهنة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية