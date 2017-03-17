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قصة مصورة- انتشال ضحايا غارة على مسجد بحلب

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

قتل 42 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وأصيب العشرات في غارة جوية أصابت مسجدًا في محافظة حلب، بحسب المرصد السوري المُعارض.

وفي حين أقرّ البنتاجون فقط بضرب "إرهابيين" على بعد عدة كيلومترات في ادلب، تشير بعض التقارير إلى انتشال حُطام صاروخ أمريكي من أنقاض المسجد، بحسب "سكاي نيوز" .

وأوضح المرصد أن طائرات استهدفت مسجدًا في قرية الجينة، جنوب غرب بلدة الأتارب في الريف الغربي لمدينة حلب.

وأضاف أن أكثر من 100 شخص جرحوا في الغارة.

وقالت منظمة "الخوذ البيضاء"، التي تضم متطوعين سوريين، إن الغارة قتلت 35 شخصًا على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضاف المصدر نفسه أن الغارات الجوية تسببت في "وقوع مجزرة" و"دمار كبير"، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ ومتطوعين عمدوا إلى "انتشال الجثث من تحت أنقاض الدمار".

وذكرت "سكاي نيوز" أن الغارة وقعت حين كانت أعضاء الجماعة يعقدون "اجتماعهم الأسبوعي"، تزامنًا مع صلاة العشاء، مشيرة إلى وجود زهاء "250 شخص".

ويأتي الحادث بعد يوم من تفجير دام أسفر عن مقتل العشرات في العاصمة دمشق.

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مصراوي Masrawy

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