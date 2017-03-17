إضراب كلي بمحكمة "جنايات نجع حمادي وقنا" تضامنًا مع محاميي المنيا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

قال فتحي صويني نقيب محامي قنا ، إنه تقرر، غدًا السبت، دخول المحامين في إضراب كلي والامتناع عن حضور جلسات محكمة جنايات نجع حمادي وقنا، تضامنا مع محامي المنيا.

وأضاف أن الاضراب جاء بناءًا على قرارات الجمعية العمومية برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، احتجاجًا على حبس 7 محامين بالمنيا، مشيرًا إلى أن الإضراب سيكون بجميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لحين ورود تعليمات جديدة من النقابة العامة والجمعية العمومية.

يشار إلى صدور حكم ضد 7 محامين من المنيا بالسجن 5 سنوات لكل منهم بتهمة إهانة القضاء، الأمر الذي أدى أن تسود حالة من الغضب بين أوساط المحامين على مستوى مصر.