غدًا.. وزير الصحة يفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد التخصصي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور أحمد عماد راضي، سيفتتح غدًا السبت، مشروع تطوير وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة ٦ أكتوبر.

وقال الدكتور أحمد محيي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن الوحدة عبارة عن غرفتي عمليات و10 أسرة رعاية مركزة.​