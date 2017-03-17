غدًا.. وزير الصحة يفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد التخصصي
وزير الصحة يفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد التخصصي (1)
وزير الصحة يفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد التخصصي
وزير الصحة يفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد التخصصي (3)
وزير الصحة يفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى زايد التخصصي (4)
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور أحمد عماد راضي، سيفتتح غدًا السبت، مشروع تطوير وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة ٦ أكتوبر.
وقال الدكتور أحمد محيي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن الوحدة عبارة عن غرفتي عمليات و10 أسرة رعاية مركزة.
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