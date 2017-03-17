عمرو موسى يطالب البرلمان بتعديل قانون التظاهر

كتبت - نسمة فرج:

أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسي، عن ترحيبها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 203 من السجناء والذي من بينهم شباب تمت محاكمتهم على خلفية قانون التظاهر.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الجمعة، إن العفو الرئاسي يأتي استجابة للتوصيات الصادرة من مؤتمر الشباب الأول الذي انعقد في شرم الشيخ، ويمثل هذا القرار خطوة هامة نحو إعلاء المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وطالبت "مؤسسة حماية الدستور" مجلس النواب بتعديل قانون التظاهر بما يتفق مع أحكام الدستور نصاً وروحاً ومع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وناشدت المؤسسة، البرلمان؛ بإصدار التشريعات التي تحظر الحبس في الجرائم التي ترتكب بسب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري وكذلك الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية وذلك اتساقاً مع نص وروح المادة (٦٧) والمادة (٧١) من الدستور.​