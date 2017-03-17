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شيخ الأزهر يطالب الشباب بعدم الاستجابة لدعوات العنف والكراهية​

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شيخ الأزهر يطالب الشباب بعدم الاستجابة لدعوات العنف والكراهية​ شيخ الأزهر يطالب الشباب بعدم الاستجابة لدعوات العنف والكراهية​

مصراوي Masrawy

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن الأزهر يولي شباب الأمة قدرًا كبيرًا من الاهتمام والرعاية باعتبارهم مستقبلها وعماد نهضتها وتقدمها، داعياً إياهم أن يكونوا على قدر المسئولية تجاه الوطن والولاء له ومساندته وبخاصة في هذا المنعطف الذي تمر به والأمة العربية كلها .

ودعا الإمام في مقاله الأسبوعي بجريدة "صوت الأزهر" الذي جاء بعنوان "رسالة إلى الشباب"، إلى ضرورة إشراك الشباب ومنحهم الثقة وإقامة حوار جاد وبناء معهم، مطالبًا الشباب بعدم الانصياع إلى الدعوات الهدامة الداعية للصراع والعنف والكراهية، وأن يكونوا سفراء سلام ورحمة وأن تكون قضيتهم هي كيف يصنعون عامًا جديداً خاليًا من الدماء والفقر والمرض والجهل .

وطالب شيخ الأزهر، الشباب بألا يسلموا عقولهم وتفكيرهم للدعوات التي تربط ربطاً خاطئًا بين الإرهاب والإسلام، موضحًا أن هذا الإرهاب بكل أسمائه وألقابه ولافتاته لا يعرف الإسلام ولا يعرفه الإسلام وأن البحث عن أصول هذا الإرهاب في القرآن وشريعته تضليل للناس وانحراف عن منهج الاستدلال المنطقي الصحيح.

وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يسعده كثيرًا أن يفتح أبوابه لإسهامات الشباب الفكرية، واقتراحاتهم المستنيرة، والحوار معهم، من أجل دعم رسالته في نشر ثقافة السلام الاجتماعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وفي تأكيد الأخوة الإنسانية والزمالة العالمية، وترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين والشريعة في عقول الناشئة لحمايتهم من استقطاب الفكر المنحرف ودعوات الغلو والتطرف والقتل وحمل السلاح في وجه الآمنين والمسالمين .

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