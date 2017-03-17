دورتموند يعرب عن سعادته بتفادي مواجهة بايرن ميونيخ

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أعرب الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند هانز يواخيم فاتسكه عن سعادته الكبيرة بتفادي مواجهة بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أوقعت القرعة التي أجريت اليوم رجال توماس توخيل في مواجهة موناكو.

ونجح بروسيا دورتموند في التأهل إلى هذا الدور بعد خسارته في ذهاب دور الـ16 من بنفكيا بهدف نظيف في البرتغال قبل الفوز برباعية نظيفة في الإياب بفضل هاتريك اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، والذي يستعد بدوره لمواجهة فريق القديم الذي أطاح بمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

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وأوضح فاتسكه بأن دورتموند أراد تفادي مواجهة بايرن في ربع النهائي وكذلك الحال للفريق البافاري مشيرا إلى أن القرعة كانت جيدة ومؤكدا في الوقت ذاته على متابعته لقاء موناكو أمام مانشستر سيتي ويدرك جيدا أن الفريق الفرنسي يتمتع بقوة هجومية ضاربة في الدوري الفرنسي.

وأضاف فاتسكه أن المباراة أمام موناكو صعبة للغاية، مشيرا إلى أن اللعب ذهابا على ملعبك لا يهم في مثل تلك المرحلة المتقدمة من مسابقة كبيرة بحجم دوري أبطال أوروبا.