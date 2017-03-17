أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

دورتموند يعرب عن سعادته بتفادي مواجهة بايرن ميونيخ

Google+ Print
دورتموند يعرب عن سعادته بتفادي مواجهة بايرن ميونيخ دورتموند يعرب عن سعادته بتفادي مواجهة بايرن ميونيخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند هانز يواخيم فاتسكه عن سعادته الكبيرة بتفادي مواجهة بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أوقعت القرعة التي أجريت اليوم رجال توماس توخيل في مواجهة موناكو.

ونجح بروسيا دورتموند في التأهل إلى هذا الدور بعد خسارته في ذهاب دور الـ16 من بنفكيا بهدف نظيف في البرتغال قبل الفوز برباعية نظيفة في الإياب بفضل هاتريك اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، والذي يستعد بدوره لمواجهة فريق القديم الذي أطاح بمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

شاهد أيضا

وأوضح فاتسكه بأن دورتموند أراد تفادي مواجهة بايرن في ربع النهائي وكذلك الحال للفريق البافاري مشيرا إلى أن القرعة كانت جيدة ومؤكدا في الوقت ذاته على متابعته لقاء موناكو أمام مانشستر سيتي ويدرك جيدا أن الفريق الفرنسي يتمتع بقوة هجومية ضاربة في الدوري الفرنسي.

وأضاف فاتسكه أن المباراة أمام موناكو صعبة للغاية، مشيرا إلى أن اللعب ذهابا على ملعبك لا يهم في مثل تلك المرحلة المتقدمة من مسابقة كبيرة بحجم دوري أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016