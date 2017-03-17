أنشيلوتي سعيد بمواجهة ريال مدريد

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أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على أن مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تعد مناسبة خاصة للغاية له، مشيرا إلى أنه من المثير في الأمر مواجهة الفريق الملكي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ونجح أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الحالي في قيادة ريال مدريد للتتويج باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا في موسم 2013- 2014 بالتغلب على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية بنتيجة 4-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية في لشبونة.

وأوضح أنشيلوتي أن بايرن ميونيخ يتحلى بثقة كبيرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مشيرا إلى قدرة الفريق في التغلب على ريال مدريد على الرغم من إمتلاك الفريق الإسباني مدربا مميزا ومجموعة من اللاعبين الرائعين على حد وصفه.

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وبدوره أشار مدير العلاقات في نادي ريال مدريد إيميليو بوتراجينيو أن القرعة أسفرت عن أسوأ فريق من الممكن لريال مواجهته، مشيرا إلى أن بايرن يعد من أقوى الفرق في البطولة ومؤكدا على أن الفريقين يعلمان بعضهما البعض جيدا.

وأضاف بوتراجينيو أن أنشيلوتي يعلم ريال مدريد بشكل جيد ويمتلك في صفوفه مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين يمتلكون خبرة كبيرة في المنافسات الأوروبية، مشيرا إلى أنه تمنى مواجهة البايرن في مراحل متأخرة من البطولة وليس في ربع النهائي.

وأوضح بوتراجينيو أن خوض لقاء الإياب على ملعب البيرنابيو يمنح ريال مدريد أفضلية طفيفة، مشيرا إلى ضرورة اللعب على الفوز على بايرن ميونيخ في أليانز أرينا.