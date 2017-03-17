أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إنتر يُغري «كونتي» بمرتب خيالي لترك تشيلسي

Google+ Print
إنتر يُغري «كونتي» بمرتب خيالي لترك تشيلسي إنتر يُغري «كونتي» بمرتب خيالي لترك تشيلسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يسعى لإغراء مواطنه انطونيو كونتي، مدرب تشيلسي الحالي ويوفنتوس السابق، لتوليه القيادة الفنية للنيراتزوري، من الموسم المقبل.

وأضافت ذا صن أن مسؤولي إنتر على استعداد لإعطاء كونتي (مدرب الإيطالي السابق ويوفنتوس) ضعف مايتقضاه في البلوز (6.5 ملايين جنيه استرليني)، مقابل استدراجه من تشيلسي، لتوليه القيادة الفنية للنيراتزوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر يرغب في جعل الفريق أحد أندية القوى العظمى في أوروبا، علاوة على جعل كونتي صاحب الـ 47 عامًا، واحدا من المديرين الأعلى أجرا في العالم عن طريق مضاعفة راتبه الحالي ليكون 13 مليون جنيه استرليني.

شاهد أيضا

وأردفت ذا صن بأن إنتر يريد شراء العديد من الأسماء الكبيرة ياتي في مقدمتهم التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي. 

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولي يضعون أيضًا الأرجنتيني دييجو سيموني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، كبديل محتمل لـ استيفانو بيولي، المدرب الحالي للنيراتزوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق