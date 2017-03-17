إنتر يُغري «كونتي» بمرتب خيالي لترك تشيلسي

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يسعى لإغراء مواطنه انطونيو كونتي، مدرب تشيلسي الحالي ويوفنتوس السابق، لتوليه القيادة الفنية للنيراتزوري، من الموسم المقبل.

وأضافت ذا صن أن مسؤولي إنتر على استعداد لإعطاء كونتي (مدرب المنتخب الإيطالي السابق ويوفنتوس) ضعف مايتقضاه في البلوز (6.5 ملايين جنيه استرليني)، مقابل استدراجه من تشيلسي، لتوليه القيادة الفنية للنيراتزوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر يرغب في جعل الفريق أحد أندية القوى العظمى في أوروبا، علاوة على جعل كونتي صاحب الـ 47 عامًا، واحدا من المديرين الأعلى أجرا في العالم عن طريق مضاعفة راتبه الحالي ليكون 13 مليون جنيه استرليني.

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وأردفت ذا صن بأن إنتر يريد شراء العديد من الأسماء الكبيرة ياتي في مقدمتهم التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولي يضعون أيضًا الأرجنتيني دييجو سيموني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، كبديل محتمل لـ استيفانو بيولي، المدرب الحالي للنيراتزوري.