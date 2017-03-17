إيراميندي ودولوفيو للمرة الأولى في قائمة المنتخب الإسباني

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أعلن المدرب الإٍسباني جوليان لوبيتيجي عن قائمة المنتخب الإسباني استعدادا لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2018 والذي سيقام في روسيا إلى جانب مواجهة المنتخب الفرنسي وديا.

واستدعي لوبيتيجي 25 لاعبا في القائمة التي شهدت انضمام كل من أسير إيراميندي وجيرارد دولوفيو للمرة الأولى في مسيرتهما، تمهيدا لمواجهة إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل في خيخون ضمن مباريات المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم والتي تتصدرها إسبانيا برصيد 10 نقاط مناصفة مع إيطاليا.

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وفيما يلي قائمة المتتخب الإسباني:

ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)- بيبي رينا (نابولي)- سيرجيو ريكو (إشبيلية)- جيرارد بيكيه (برشلونة)- سيرجيو راموس (ريال مدريد) جوردي ألبا (برشلونة)- سيزار أزبلكويتا (تشيلسي)- ناتشو (ريال مدريد)- خافي مارتينيز (بايرن ميونيخ)- ناتشو مونريال (أرسنال)- إيسكو (ريال مدريد)- تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ)- سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)- أسير إيراميندي (ريال سوسيداد)- أندريس إنيستا (برشلونة)- أندير هيريرا (مانشستر يونايتد)- كوكي (أتلتيكو مدريد)- أياجو أسباس (سيلتا فيجو)- ديجو كوستا (تشيلسي)- جيرارد دولوفيو (ميلان)- فيتولو (إشبيلية)- ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)- ألفارو موراتا (ريال مدريد)- بيدرو (تشيلسي).