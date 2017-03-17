أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«درويش» يستعرض فرص الاستثمار بالقناة أمام سفراء دول آسيا

Google+ Print
«درويش» يستعرض فرص الاستثمار بالقناة أمام سفراء دول آسيا «درويش» يستعرض فرص الاستثمار بالقناة أمام سفراء دول آسيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أحمد درويش، بعرض مزايا الاستثمار بالهيئة، والفرص المتاحة بالمنطقة، أمام سفراء الدول الآسيوية في بيت السفير الهندي.

وقال "درويش"، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة: إن "الهيئة كيان مستقل يتمتع بقانون خاص يسهل على المستثمرين، الأجانب والمحليين، وكذلك المطورين الصناعيين، إقامة استثمارات وحجم أعمال داخل المنطقة بعيدا عن أي روتين معقد أو بيروقراطية في إنهاء التراخيص والإجراءات اللازمة للاستثمار بالمنطقة".

ورحب السفير الهندى سانجاى باتشاريا بالقاهرة بتواجد درويش واصفا إياه القائد النشيط والمهندس البارع في إقناع الآخرين بأهمية الاستثمار في إقليم قناة السويس.

شاهد أيضا

وأضاف "درويش" أن المنطقة تتمتع بطابع خاص، لما تضمه من موانئ مصرية تعد البوابة الاستثمارية للتبادل التجاري بين دول العالم، من خلال نقطة التقاء مركزية بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا تبدأ من .

وأردف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أن المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة للهيئة واعدة للاستثمار، خاصة العين السخنة، والتي تتمتع بالمساحات والمقومات والمميزات التي من شأنها استقطاب الصناعات الثقيلة في المنطقة الجنوبية منها، والصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة في المنطقة الشمالية.

وأضاف "المنطقة الاقتصادية تتمتع بإعفاءات جمركية، وكذلك الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع دول إفريقيا ودول أوروبا، كما يسمح للمنتجات التي مكتوب عليها صنع في مصر من النفاذ لهذه الأسواق دون عوائق أو جمارك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر