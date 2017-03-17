«درويش» يستعرض فرص الاستثمار بالقناة أمام سفراء دول آسيا

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قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أحمد درويش، بعرض مزايا الاستثمار بالهيئة، والفرص المتاحة بالمنطقة، أمام سفراء الدول الآسيوية في بيت السفير الهندي.

وقال "درويش"، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة: إن "الهيئة كيان مستقل يتمتع بقانون خاص يسهل على المستثمرين، الأجانب والمحليين، وكذلك المطورين الصناعيين، إقامة استثمارات وحجم أعمال داخل المنطقة بعيدا عن أي روتين معقد أو بيروقراطية في إنهاء التراخيص والإجراءات اللازمة للاستثمار بالمنطقة".

ورحب السفير الهندى سانجاى باتشاريا بالقاهرة بتواجد درويش واصفا إياه القائد النشيط والمهندس البارع في إقناع الآخرين بأهمية الاستثمار في إقليم قناة السويس.

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وأضاف "درويش" أن المنطقة تتمتع بطابع خاص، لما تضمه من موانئ مصرية تعد البوابة الاستثمارية للتبادل التجاري بين دول العالم، من خلال نقطة التقاء مركزية بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا تبدأ من مصر.

وأردف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أن المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة للهيئة واعدة للاستثمار، خاصة العين السخنة، والتي تتمتع بالمساحات والمقومات والمميزات التي من شأنها استقطاب الصناعات الثقيلة في المنطقة الجنوبية منها، والصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة في المنطقة الشمالية.

وأضاف "المنطقة الاقتصادية تتمتع بإعفاءات جمركية، وكذلك الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع دول إفريقيا ودول أوروبا، كما يسمح للمنتجات التي مكتوب عليها صنع في مصر من النفاذ لهذه الأسواق دون عوائق أو جمارك.