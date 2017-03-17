لجنة انتخابات «الصحفيين» تعلن بدء عملية التصويت

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، فتح باب التصويت في 22 لجنة انتخابية.

واعتمدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم الجمعة، ميزانية النقابة لسنة 2016، وصدَّثت على تقرير مجلس النقابة من مارس 2016 إلى فبراير 2017.

ويستمر الاقتراع حتى السابعة مساء اليوم لاختيار النقيب من بين سبعة مرشحين، واختيار ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين 71 مرشحًا.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، حسبما أعلن خالد ميري وكيل مجلس النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث قال إنَّ عدد من سجَّلوا في كشوف الجمعية العمومية تجاوز 2150 عضوًا، وهو المطلوب في اجتماع اليوم بواقع "25% + 1" كنصاب قانوني لانعقاد الانتخابات.

وبدأ في العاشرة صباحًا التسجيل في الجمعية العمومية بالسرادق المقام أمام مبنى النقابة، واشترط لصحة انعقادها حضور ٢٥٪‏ من أعضاء الجمعية "٢١٥٠ صحفيًّا وصحفية"، بينما لم يكتمل حتى الثانية عشرة ظهرًا فتقرر المد ساعةً، ويتم التسجيل بالحضور بموجب الكارنيه أو إيصال بسداد آخر اشتراك.

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ويتم التصويت لاختيار النقيب من بين سبعة مرشحين واختيار ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين ٧١ مرشحًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من المرشحين تحت ١٥ سنة، وتجرى عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل، ويرأس اللجنة القضائية المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

ويتم التصويت في حضور مندوبي المرشحين داخل ٢٢ لجنة بالنقابة العامة بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، وفي حالة وجود ناخبين داخل حرم اللجان في السابعة يستمر التصويت حتى إدلاء آخر ناخب موجود بحرم اللجنة بصوته، وبعدها يتم نقل الصناديق إلى القاعة الكبرى بالدور الرابع برفقة مندوبي المرشحين، لتبدأ عملية الفرز بإشراف قضائي كامل لمقعد النقيب أولًا ثمَّ لعضوية المجلس، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج فور انتهاء عملية الفرز.

وفي الثالث من مارس الجاري، قررت "اللجنة المشرفة" تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمدة أسبوعين "حتى الغد" لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة.

ويومها، قال خالد ميري رئيس لجنة الانتخابات إنَّه تمَّ إغلاق كشوف التسجيل في النصاب القانوني بواقع 1173 عضوًا من الجمعية العمومية، بينما كان يلزم تصويت أكثر من 4300 عضو "50% +1"، وهو الحد الأدنى القانوني.

وينافس على منصب نقيب الصحفيين سبعة مرشحين، أبرزهم الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة والنقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش، إلى جانب 71 مرشحًا على ستة مقاعد بمجلس النقابة.