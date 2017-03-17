رئيس لجنة الإسكان ينتقد «نيويورك تايمز» بسبب تقرير عن تسمم طلاب سوهاج

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أشاد النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة تسمم تلاميذ المدارس الإبتدائية في سوهاج، وتشديده على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة تلاميذ المدارس والعمل على ضمان سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وانتقد رئيس لجنة الإسكان، في بيان اليوم، الجمعة، ما نشرته صحفية نيويورك تايمز، بعد تخصيصها صفحة كاملة لتغطية تسمم أطفال المدارس بمصر معتبرا ذلك «تدخل في الشأن الداخلي المصري وتشويه صورة مصر»، مؤكدا أنها «حملة مدفوعة الأجر لتشوية صورة مصر».

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وأوضح أن «هناك الكثيرين من المأجورين يقودون حملات صحيفة مدفوعة الأجر لجهات تقوم بها منظمات وجماعات لمحاربة الدولة المصرية، وتنحاز لجماعة الإخوان، والتنظيم الدولي يمولها ويسيطر على إدارتها من خلال تدفق الأموال على مثل هذه الجرائد في صورة إعلانات مدفوعه الأجر».