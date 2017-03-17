الطيب للشباب: اصنعوا عامًا جديدًا خاليًّا من الدم والفقر والجهل والمرض

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وجَّه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، رسالةً إلى الشباب، أكَّد فيها أنَّ الأزهر يولي شباب الأمة قدرًا كبيرًا من الاهتمام والرعاية باعتبارهم مستقبلها وعماد نهضتها وتقدمها، داعيًّا إياهم أن يكونوا على قدر المسؤولية تجاه الوطن والولاء له ومساندته وبخاصة في هذا المنعطف الذي تمر به مصر والأمة العربية كلها .

جاء ذلك في المقال الأسبوعي للطيب بجريدة "صوت الأزهر" الذي جاء بعنوان "رسالة إلى الشباب".

ودعا الطيب إلى ضرورة إشراك الشباب ومنحهم الثقة وإقامة حوار جاد وبناء معهم، وعدم الانصياع إلى الدعوات الهدامة الداعية للصراع والعنف والكراهية، وأن يكونوا سفراء سلام ورحمة وأن تكون قضيتهم هي كيف يصنعون عامًا جديداً خاليًّا من الدماء والفقر والمرض والجهل.

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وطالب شيخ الأزهر، الشباب بألا يسلموا عقولهم وتفكيرهم للدعوات التي تربط ربطًا خاطئًا بين الإرهاب والإسلام، متابعًا: "هذا الإرهاب بكل أسمائه وألقابه ولافتاته لا يعرف الإسلام ولا يعرفه الإسلام، والبحث عن أصول هذا الإرهاب في القرآن وشريعته تضليل للناس وانحراف عن منهج الاستدلال المنطقي الصحيح".

وذكر الطيب: "الأزهر الشريف يسعده كثيرًا أن يفتح أبوابه لإسهامات الشباب الفكرية واقتراحاتهم المستنيرة والحوار معهم من أجل دعم رسالة الأزهر في نشر ثقافة السلام الاجتماعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وفي تأكيد الأخوة الإنسانية والزمالة العالمية، وكذلك في ترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين والشريعة في عقول الناشئة لحمايتهم من استقطاب الفكر المنحرف ودعوات الغلو والتطرف والقتل وحمل السلاح في وجه الآمنين والمسالمين".