في جولة تفقدية.. ركاب قطار لرئيس السكة الحديد: استمر في التطوير

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

جولة تفقدية لرئيس هيئة السكك الحديدية بمحطة مصر برمسيس

أجرى المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمحطة مصر، تفقَّد فيها أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر وبعض القطارات.

شاهد أيضا

وتفقد شوشة، حسب بيانٍ صادرٍ عن الهيئة، قطار رقم ٩١٧ المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، والتقى عددًا من الركاب الذين طالبوه بالاستمرار في خطة التطوير التي تقوم بها الهيئة لما لمسوه من تحسن ملحوظ في الخدمة المقدمة لهم.

وأكَّد شوشة أنَّه يتابع بصفة مستمرة خطة التطوير التي تقوم بها الهيئة في كافة المجالات والتي تتضمن العربات والجرارات ونظم الإشارات والسكك لرفع كفاءة تشغيل القطارات وانتظام المواعيد مما سيكون له الأثر الإيجابي على المسافرين من الركاب.