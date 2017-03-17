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الجمعية العمومية للأهلي تكتمل بـ 4107 عضو

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الجمعية العمومية للأهلي تكتمل بـ 4107 عضو الجمعية العمومية للأهلي تكتمل بـ 4107 عضو

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم، الجمعة، بحضور 4107 عضو، وقيامهم بالتسجيل في كشوف الحاضرين.

وبهذا العدد يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية التي كانت تحتاج إلى حضور 20% من الأعضاء، أو 1000عضو + 1 أيهما أقل.

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وبدأت الجمعية أعمالها اليوم في الساعة العاشرة صباحًا، والتي شهدت حضورً مكثفًا من الأعضاء حتى إغلاق باب التسجيل في الثالثة عصرًا.

وشهدت الجمعية العمومية حضور جميع أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

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