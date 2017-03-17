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رسميًّا.. المصري يتأهل لدور الـ32 بالكونفيدرالية.. ومراقب المباراة يلغي موقعة «دجوليبا»

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رسميًّا.. المصري يتأهل لدور الـ32 بالكونفيدرالية.. ومراقب المباراة يلغي موقعة «دجوليبا» رسميًّا.. المصري يتأهل لدور الـ32 بالكونفيدرالية.. ومراقب المباراة يلغي موقعة «دجوليبا»

التحرير

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قرر مراقب مباراة المصري البورسعيدي ودجوليبا المالي، إلغاء المباراة المُقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32، من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وصدر قرار الإلغاء من جانب مراقب المباراة في الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم، وأفاد المراقب بإلغاء المباراة بشكل رسمي نظرًا لتوقف النشاط الكروي في دولة مالي بسبب التدخل الحكومي.

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ويترتب على ذلك تأهل نادي المصري البورسعيدي لدور الـ32 -مكرر-، منتظرا منافسه الخارج من دور الـ32، بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خطاب يُفيد فيه بتوقف النشاط الكروي بدولة مالي، بسبب التدخل الحكومي.
 

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التحرير

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