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«التحرير» ينشر مواعيد مباريات الأهلي في بطولة إفريقيا للطائرة

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«التحرير» ينشر مواعيد مباريات الأهلي في بطولة إفريقيا للطائرة «التحرير» ينشر مواعيد مباريات الأهلي في بطولة إفريقيا للطائرة

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

تشارك طائرة الأهلي «رجال» في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي يستضيفها الترجي التونسي خلال الفترة من 17 إلى 28 مارس.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة برفقة كل من الترجي التونسي والأهلي الليبي وبافيا الكاميروني.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات الأهلي في البطولة:

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المباراة الأولى للأهلي في البطولة أمام فريق بافيا الكاميروني، والتي تقام في الساعة السابعة من مساء غدٍ السبت.

المباراة الثانية؛ أمام فريق الترجي التونسي، والتي تقام في الساعة السابعة من مساء الاثنين المقبل.

المباراة الثالثة؛ أمام فريق الأهلي الليبي، والتي تقام في الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل.

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