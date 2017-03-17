بالصور.. طاهر يتفقد سير عملية التسجيل بعمومية الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفقد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أعمال الجمعية العمومية، وعمليات تسجيل الأعضاء في كشوف الجمعية العمومية للنادي والمُقامة حاليًا بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص طاهر على متابعة عملية التسجيل بتفقد السرادق الخاص بالجمعية، والاطمئنان على سير عملية تسجيل أعضاء النادي في كشوف الحضور، وتسلم تقرير ميزانية النادي التي سيجري التصويت عليها ضمن جدول أعمال الجمعية.

ومن المنتظر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية قبل الثالثة عصرا، بعد توافد أعداد كبيرة من الأعضاء والذي يستلزم حضور 20% من الأعضاء أو 1000 عضو + 1، أيهما أقل.

شاهد أيضا

يذكر أن النصاب القانوني للجمعية العمومية لم يكتمل أمس، الخميس بعد حضور 973 عضوا، وكان مطلوبًا لاكتمال الجمعية حضور 50% +1 من إجمالي عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 138759 عضوا.