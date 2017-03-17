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أمن الجيزة: الصرف الصحي وراء تصدع 3 عقارات بالوراق

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أمن الجيزة: الصرف الصحي وراء تصدع 3 عقارات بالوراق أمن الجيزة: الصرف الصحي وراء تصدع 3 عقارات بالوراق

مصراوي Masrawy

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، تفاصيل تصدع 3 عقارات بشارع المسبك المتفرع من القومية العربية بمنطقة الوراق.

وتبين وجود هبوط أرضيًا بسبب تسرب مياه الصرف الصحي بالشارع منذ أسبوع، مما أدى لحدوث تصدعات وشروخ بحوائط العقارات أرقام (5،7،10)، دون وقوع إصابات.

وأشرف اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، والعقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، على إخلاء العقارات الثلاثة من قاطنيها (12 أسرة)، لحين صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتنكيسها أو إزالتها.

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