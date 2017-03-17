إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالحاجز الخرساني بـ"صحراوي الإسكندرية"

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة؛ إثر اصطدام سيارة أجرة بالحاجز الخرساني بالجزيرة الوسطى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتبين أنه أثناء سير سيارة رحلات قيادة، أحمد نصر جودة، 22 عاما، في الاتجاه القادم من الإسكندرية بالكيلو 79، اختلت عجلة القياده بيده، مما أدى لاصطدامه بالحاجز الخرساني.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من مستقلي السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، وانتقل رجال المرور لإزالة آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.