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مقتل شاب برصاص التكفيريين جنوب الشيخ زويد

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مقتل شاب برصاص التكفيريين جنوب الشيخ زويد مقتل شاب برصاص التكفيريين جنوب الشيخ زويد

مصراوي Masrawy

عناصر ارهابية - ارشيفية

أشرف سويلم - مصراوي:

لقي شاب مصرعه برصاص العناصر التكفيرية، بعد ظهر اليوم الجمعة، بقرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية وطبية، إن الشاب هو "عيد سلمي عيد سلمي" 23 عامًا قُتل بطلق ناري في الرأس، ونقلت الإسعاف جثمانه إلى مستشفي العريش العام، بينما لاذ المسلحون بالفرار.

كانت قوات الأمن في شمال سيناء، قد عثرت، الخميس، على جثتين إحداهما مقطوعة الرأس في إحدى المناطق جنوب مدينة رفح.

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