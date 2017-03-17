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الأمن العام: ضبط فلاح زرع 5 أفدنة بانجو في أسوان

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الأمن العام: ضبط فلاح زرع 5 أفدنة بانجو في أسوان الأمن العام: ضبط فلاح زرع 5 أفدنة بانجو في أسوان

مصراوي Masrawy

نبات البانجو المخدر

كتب – فتحى عمر وسامح غيث:

ضبط مُفتشي قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأسوان، مزارع، قام بزراعة 5 أفدنة ملكه بنبات البانجو المخدر داخل زراعات القمح.

كانت تحريات مركز شرطة أسوان، قد أفادت بقيام مزارع، يبلغ من العمر 60 عاما، ومقيم بدائرة المركز بزراعة الأرض الزراعية خاصته بدائرة المركز والتي تبلغ مساحتها حوالي 5 أفدنة بنبات البانجو المخدر داخل زراعات القمح.

عقب تقنين الاجراءات بالتنسيق ومفتشي القطاع تم استهداف الأرض الزراعية المُشار إليها وتم ضبط "700 شجرة بأطوال مختلفة لنبات القنب الهدي، " البانجو ".

وقالت التحقيقات بأنه عقب ضبط المتهم اعترف بما نُسب إليه، وتولت النيابة التحقيق.

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